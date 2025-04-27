Ne Fiber Ne VDSL Ne de ADSL! Wi-Fi İnternet Modem Hızını Uçuran Sır Mutfağınızda Saklı
İnternet bağlantısı zayıf olan kullanıcılar için çözüm, beklenmedik bir yerden geldi. Sosyal medyada paylaşılan pratik bir yöntem, alüminyum folyo kullanarak Wi-Fi sinyal gücünü artırmayı mümkün kılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Sürekli bağlantı kopmaları yaşayanlar için önerilen bu yöntem büyük ilgi gördü. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Wi-Fi yönlendiricinizin arkasına alüminyum folyo yerleştirin ve bana sonra teşekkür edersiniz!" notuyla yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.
NASIL UYGULANIR?
Uygulama oldukça basit: Modemin arkasına yerleştirilen alüminyum folyo, tıpkı bir uydu anteninin çalışma prensibine benzer şekilde sinyalleri yönlendiriyor ve güçlendiriyor.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DOĞRULADI
Yapılan çalışmalar, özel olarak şekillendirilmiş kalay folyonun Wi-Fi sinyallerini yansıtarak, ev içinde belirli alanlarda bağlantı gücünü yüzde 50’nin üzerinde artırabildiğini ortaya koydu. Yeni geliştirilen teknik, 3D yazıcılarla üretilen reflektörlerin üzerine alüminyum folyo kaplanması esasına dayanıyor. Böylece sinyal, ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirilirken gereksiz alanlara gitmesi engelleniyor.
Uzmanlar, 3D yazdırılmış malzemelerle en iyi sonuç alındığını, ancak karton gibi daha basit malzemelerle de benzer etkilerin elde edilebileceğini belirtiyor. Özellikle evin bazı kısımlarında sinyal artışının yüzde 55’e kadar çıktığı tespit edildi.
BU DETAYLARA DİKKAT EDİN
Yöntemin bir diğer önemli noktası ise, sinyalin başka bölgelere yayılımını azaltabiliyor olması. Bu sayede sinyal gücü ihtiyaca göre daha verimli kullanılabiliyor. Alüminyum folyo yöntemi, düşük Wi-Fi performansına pratik bir çözüm arayanlar için düşük maliyetli ve etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.