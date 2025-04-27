Ne Fiber Ne VDSL Ne de ADSL! Wi-Fi İnternet Modem Hızını Uçuran Sır Mutfağınızda Saklı

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Yöntemin bir diğer önemli noktası ise, sinyalin başka bölgelere yayılımını azaltabiliyor olması. Bu sayede sinyal gücü ihtiyaca göre daha verimli kullanılabiliyor. Alüminyum folyo yöntemi, düşük Wi-Fi performansına pratik bir çözüm arayanlar için düşük maliyetli ve etkili bir alternatif olarak öne çıkıyor.