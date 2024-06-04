AKP kampından çalışana umut yok: Temmuz’da asgari ücret ve emekli zammı rüya oldu

AKP, yaşadığı son seçim yenilgisinden sonra seçmenle arasını yapmanın yolunu arıyor. Bu konudaki tartışmalar ise Kızılcahamam kampından yapıldı.

Ekonomim’den Besti Karalar, bu kampta ‘ekonomide gerçekçi, popülizmden uzak bir ekonomi politikası uygulanması konusunda kararlılık çıktığını’ aktardı. Bu kulise göre geçmişte EYT başta olmak üzere seçim öncesinde muhalefetin de baskısıyla yapılan popülist düzenlemelerden artık tamamıyla uzak durulacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI RÜYA OLDU

Asgari ücret ve emekli maaşlarındaki iyileştirmelerle ilgili son dönemde muhalefetten gelen vaatler de bu kampta ele alındı. Bunların ‘gerçekçi bulunmadığı’ belirtilirken, muhalefetin vaatlerinin hiçbir şekilde AKP’nin gündemine alınmayacağı da konuşuldu. Buna göre temmuz ayında ne asgari ücrette bir artış olacak ne de emekli aylıklarında, kök maaşlar dahil artı bir iyileştirmeye gidilmesi planlanmıyor.

VERGİ ADALETİ

Enflasyonu tek haneye indirmek önümüzdeki dönemde birinci öncelik olarak belirlendi. AKP’de enflasyonu tek haneye indirmeden seçime gidilmemesi görüşü hakim. Önümüzdeki günlerin öncelikli gündemi mali tedbirler olacak. İddiaya göre vergi de adalet ve etkinliğin sağlanması AKP’nin masasında. Türkiye’deki büyük şirketlerin yeteri kadar vergi ödememesinin vergi adaletini zedelediği görüşünü ortadan kaldırmaya dönük adımlar atılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in NTV’ye yaptığı, “Türkiye'deki kurumlar vergisi mükelleflerinin önemli bir kısmı uzun yıllardır zarar beyan ediyorlar. 20 yıl boyunca zarar eden bir şirketi açık tutar mısınız?“ şeklindeki açıklamaları ise Kızılcahamam’daki değerlendirmelerin yansıması oldu.

SAĞLIK SİSTEMİNE ELEŞTİRİ YAĞDI

Kızılcahamam’da ekonomi kadar öne çıkan diğer bir alanı sağlık sistemi oluşturdu. Özellikle randevu sistemi konusunda milletvekilleri kendilerine gelen şikayetleri aktardılar. Vatandaşın özel hastaneler yönlendirilmesini çözüm olmadığı üniversite hastanelerinin daha fazla devreye girmesi gerektiği kaydedildi. Doktorların kamu hastanelerinden istifa ederek özel hastanelere geçmesi, bazı illerde ise uzman doktor açığı olduğunu dile getiren milletvekilleri, “Telefonlarımız susmuyor, seçmenimiz özel hastanelere gidemediklerini söylüyorlar” şeklinde şikayetleri aktardılar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bazı adımlar atıyoruz. Maddi açıdan doktorlarımızın durumunu düzeltecek yasal düzenleme hazırlıklarımız da var. Bunlar hayata geçtikten sonra özele geçen doktorlarımız kamuya dönecektir” temennisinde bulundu.