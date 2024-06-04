AYM, Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisini kaldırdı

Anayasa Mahkemesi, Erdoğan'ın üniversitelere 'kayyım' atama yetkisinin ardından bir yetkisini daha iptal etti.

AYM, CHP'nin 703 sayılı KHK'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açtığı davayı 6 yıl sonra karara bağladı. AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası(MB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini oybirliğiyle ile kaldırdı.

TBMM’den yetki alınmadan yapılan bu değişikliklerin anayasaya aykırı olduğuna hükmedildi.

Karar, şu sözlerle duyuruldu:

"1211 sayılı Kanun’un 25. maddesinin birinci fıkrasında Merkez Bankası Başkanının (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceği hüküm altına alınmakta iken dava konusu kuralla anılan fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. Merkez Bankası başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır."

EN SON HAFİZE'Yİ GÖREVDEN ALMIŞTI

Erdoğan, son olarak 3 Şubat 2024'te görevinden alınan Hafize Gaye Erkan yerine Fatih Karahan'ı MB'nin başına getirmişti.

AYM BİR YETKİYİ DAHA İPTAL ETMİŞTİ

CHP'nin yaptığı bir başka itirazı da karara bağlayan AYM, Erdoğan'ın üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasına ilişkin KHK ve yasa hükmünü iptal etti.

Kaynak: Gerçek Gündem