İstanbul'da 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü! 8'inci kattan "düşerek" hayatını kaybetti

İstanbul'un Ataşehir ilçesi, Yeni Çamlıca Mahallesi'nde 10 katlı apartmanın 8'inci katında oturan 17 yaşındaki genç kız henüz öğrenilemeyen bir nedenle kendisini boşluğa bıraktı. 8'inci kattan aşağıya düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Düşme sesleriyle dışarıya çıkan apartman sakinleri 8'inci kattan düşen genç kızın yerde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın cansız bedenini morga kaldırdı.

Olayı duyan genç kızın ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri genç kızın ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlattı. Genç kızın intihar mı ettiği yoksa başka bir sebepten ötürü mü aşağı düştüğü araştırılıyor.

Kaynak: İHA