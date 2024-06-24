AKP'li adaya ihale yağdı: 12 yılda 10 milyar TL’lik ihale aldı

AKP’den milletvekili aday adayı olan Ziver İnşaat’ın sahibi Veysel Demirci, kamu ihalelerinin abonesi oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Konya Ereğli-İvriz-Halkapınar yolunun ikmal ihalesini de kazanan Ziver İnşaat ile 323 milyon 323 bin 323 TL’lik sözleşme yapıldı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; karayolları tarafından Bingöl Elazığ ayrımı Kartal-Sancak il yolu ihalesinin 323 milyon 776 bin 543 TL’lik ihalesi de Ziver İnşaat’a gitti. TOKİ’nin Elazığ Karakoçan İlçesindeki 309 adet konut ve Sarıcan beldesindeki 48 adet konut inşaatının 666 milyon 666 bin liralık ihalesinin kazananı da Ziver İnşaat oldu. Botaş’ın Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur ilçeleri Faz-2 Dgbh Yapım ihalesini de 3 milyar TL teklifle Ziver ve Makro Tel ortaklığı kazandı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün İhtisas Organize Sanayi Bölgesi alanına ait altyapı ihalesini 113 milyon 270 bin TL’ye Ziver aldı. Elazığ İl Özel İdaresi’nin Uluslararası Harput Diyanet Külliyesi yapım ihalesini ise Ziver-Bayındırlar Yapı ortaklığı 58 milyon 723 bin TL’ye kazandı. DSİ’nin 135 milyonluk Çorum-Ortaköy Aşdağul Gölet ihalesi ve Elazığ Belediyesi 320 milyonluk içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ihalelerini de aynı şirket aldı. Mersin Pamukluk Barajı içme suyu isale hattı ihalesini ise 3 milyar 199 milyon 999 bin 999 liraya kazandı. Şirket son 12 yılda kamudan yaklaşık 10 milyar TL’lik ihale aldı.