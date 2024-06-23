Aydın'da yaşayan öğretmenin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Özel bir okulda öğretmenlik görevini icra eden Erhan E., Aydın'ın Didim ilçesinde yaşadığı evde öldü bulundu.

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Aydın'da yaşayan öğretmenin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde özel bir okulda öğretmenlik yapan 36 yaşındaki Erhan E., evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir okulda matematik öğretmenliği yapan 36 yaşındaki Erhan E., kız arkadaşıyla tartışma yaşadı.

Olayın ardından Erhan E.'den haber alamayan kız arkadaşı eve geldi. Erkek arkadaşı Erhan E.’yi evde asılı halde bulan, kız arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk incelemesinde Erhan E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcılık incelemesinin ardından öğretmenin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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