Diyarbakır-Mardin yangınında ölü sayısı 15'e çıktı

Diyarbakır ve Mardin arasında üç gün önce 15 bin dönüm arazide çıkan yangında ölenlerin sayısı 15’e yükseldi.

Diyarbakır-Mardin yangınında ölü sayısı 15'e çıktı

20 Haziran gecesi Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılarak Mardin’in Mazıdağı ilçesindeki kırsal Yücebağ ile Yetkinler mahallelerine sıçrayan yangında ölü sayısı 15’e yükseldi. Yangında, Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli ve Fadıl Demir yaşamını yitirdi. Yangından etkilenen 73 kişi hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Diyarbakır-Mardin arasındaki yangın... Mardin Tabip Odası ön raporu açıkladıDiyarbakır-Mardin arasındaki yangın... Mardin Tabip Odası ön raporu açıkladıGüncel

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Yangının ardından Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmanın kapsamı genişletildi. Soruşturma kapsamında, olayın anız yangınından mı yoksa Dicle Elektrik’in enerji nakil hatlarından mı kaynaklandığı bilirkişi raporları ve dinlenecek olan tanık ve mağdur ifadeleriyle tespit edilecek.

Diyarbakır ve Mardin arasındaki yangında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 12'ye yükseldiDiyarbakır ve Mardin arasındaki yangında bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 12'ye yükseldiGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Diyarbakır Mardin Yangın
Taksim Meydanı’na 'Onur Yürüyüşü' ablukası Taksim'e 'Onur Yürüyüşü' ablukası
İstanbul'da timsah operasyonu: Vahşi hayvan korumaya alındı, sahibi emniyete götürüldü Vahşi hayvan korumaya alındı, sahibi emniyete götürüldü
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor
En sevilen oyuncular arasında yer alıyordu! Birce Akalay hastalığını açıkladı En sevilen oyuncular arasında yer alıyordu! Birce Akalay hastalığını açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor
Arabalı feribotla İstanbul'a dönenler isyan etti: Haraç kesiyorlar! Arabalı feribotla İstanbul'a dönenler isyan etti
EURO 2024'te Lukaku laneti EURO 2024'te Lukaku laneti
İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi
MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş çıkışı, MHP'yi savundu: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş çıkışı