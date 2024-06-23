Taksim Meydanı’na 'Onur Yürüyüşü' ablukası

10’uncu Trans Onur Haftası kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü nedeniyle İstanbul Valiliği kararıyla Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı. Meydan çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken Taksim istasyonuna giden metro ve füniküler hattı durduruldu.

Son Güncelleme:
Taksim Meydanı’na 'Onur Yürüyüşü' ablukası

10’uncu Trans Onur Haftası kapsamında bugün düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü nedeniyle İstanbul Valiliği kararıyla Taksim Meydanı'na yaya girişleri kapatıldı. Meydan çevresi polis barikatlarıyla çevrilirken Taksim istasyonuna giden metro ve füniküler hattı durduruldu.
17-23 Haziran arasında düzenlenen 10'uncu İstanbul Trans Onur Haftası kapsamında bugün, Taksim Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan Onur Yürüyüşü nedeniyle meydana çıkan yollar ve ara sokaklar polis bariyerleriyle kapatıldı.

TAKSİM'E POLİS ABLUKASI

Taksim Meydanı'na çıkan yollar araç trafiğine açık bırakılırken, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı İstanbul Valiliği’nin kararıyla 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı. Meydan’ın kapatıldığını gören turistler şaşkınlık yaşadı. Turistler ve vatandaşlar meydana alınmadı.

Eskişehir'de Onur Yürüyüşü'ne müdahale: Gözaltına alınanlar varEskişehir'de Onur Yürüyüşü'ne müdahale: Gözaltına alınanlar varTürkiye

Son Güncelleme:
Diyarbakır-Mardin arasındaki yangın... Mardin Tabip Odası ön raporu açıkladı MTO: Havadan müdahale edilmemesi kayıpların artmasına neden oldu
İstanbul'da timsah operasyonu: Vahşi hayvan korumaya alındı, sahibi emniyete götürüldü Vahşi hayvan korumaya alındı, sahibi emniyete götürüldü
Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo Tüm pastaneciler biliyor ama sırrını vermiyor! Poğaçaya lezzet katan tüyo
Lokum tadında tavuk pişirmenin sırrı! Tavuk sote yaparken böyle pişirilmeliymiş Lokum tadında tavuk pişirmenin sırrı! Tavuk sote yaparken böyle pişirilmeliymiş
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor Sağanak ve kuvvetli rüzgar geliyor
Arabalı feribotla İstanbul'a dönenler isyan etti: Haraç kesiyorlar! Arabalı feribotla İstanbul'a dönenler isyan etti
EURO 2024'te Lukaku laneti EURO 2024'te Lukaku laneti
İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi İDO seferinde panik dolu anlar: Yolcular baygınlık geçirdi
MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş çıkışı, MHP'yi savundu: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez MHP'den AKP'ye geçen Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş çıkışı