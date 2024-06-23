Diyarbakır Valiliği’nden "Yangın bölgesinde valiye ‘Yalan söylüyorsunuz’ diyen genç darbedildi" iddialarına ilişkin açıklama

Diyarbakır Valiliği, Vali Ali İhsan Su’nun yangında hayatını kaybedenlerin taziyelerine katıldığı sırada bir kişinin valiye tepki göstermesi üzerine korumalar tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

“Bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında yer alan ‘Yangın bölgesinde valiye ‘yalan söylüyorsunuz’ diyen genç darbedildi’ iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Valimiz Sayın Ali İhsan Su, 22 Haziran 2024 günü Köksalan ve Yazçiceği Mahallelerinde; İlimiz Çınar ilçesi ile Mardin'in Mazıdağı ilçesi arasında yaşanan arazi yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın taziyesine katılmıştır.

Vali Su, taziye programı sırasında ailelerin acılarını paylaşmış, gerekli destek ve yardımların sağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etmiştir. Ziyaret esnasında taziye yerinde bulunan bir vatandaş tepkili söylemlerde bulunmuş, cenaze yakınları da yapılan bu tepkinin kendilerine yönelik bir hakaret olduğunu dile getirmişler, taziye yerinde bu şekilde söylemlerin doğru olmadığını ifade etmişlerdir.

Sayın Valimizin korumaları ile S.Ç. arasında herhangi bir darp olayı yaşanmamıştır.”