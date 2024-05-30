Bakan Uraloğlu'nun 'özel uçak' tutkusu: Kamudan ihale yağan şirketin uçağını da kullanmış!

GERÇEK GÜNDEM HABER MERKEZİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun Almanya'ya özel uçakla gitmesine yönelik tartışmalar sürerken bakanın bir başka inşaat şirketinin de geçmişte özel uçağını sürekli kullandığı ortaya çıktı. Söz konusu şirketin bakanlıklarla yakın ilişki içinde olması ve referanslarında da Uraloğlu'nun da bir zamanlar müdürlük koltuğunda oturduğu Karayolları Genel Müdürlüğü olması dikkat çekti.

Bakan Uraloğlu'nun 'özel uçak' sevdası geçmişe dayanıyor. Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, Bakan Uraloğlu 2018-2023 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü görevi sırasında Ziver İnşaat'ın sahibi Veysel Demirci'nin özel uçağını kullandı. Uraloğlu'nun kamudan büyük ihaleler alan şirketlerin uçağını kullanması tepki çekti.

Siyasetle iç içe olan Ziver İnşaat’ın sahibi Veysel Demirci, kamudan aldığı ihalelerle sık sık kamuoyunun gündemine geliyor. Daha önce kamudan 54 ihale alan Ziver İnşaat, Uraloğlu'nun Karayolları Genel Müdürü olduğu dönemde, 22 Aralık 2022 yılında Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği ihaleyi 'pazarlık usulü'yle aldı. Şirket ile Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü arasında 2 Ocak’ta sözleşme imzalandı.

ZİVER İNŞAAT'IN ALDIĞI İHALELER

Ziver İnşaat, son 12 yılda kamudan 6 milyar 16 milyon 58 bin TL tutarında 54 ihale aldı. Ziver İnşaat’ın en çok ihale aldığı kurumların başında Karayolları geliyor. Öte yandan şirket, Devlet Su İşleri (DSİ), TOKİ, İller Bankası ve Elazığ Belediyesi ile Fırat Üniversitesi gibi kurumlardan da çok sayıda ihale aldı.

2016 yılında holdingleşen şirket, Ziver İnşaat, Ziver Havacılık, Ziver Petrol, Ziver Sigorta, Ziver Gıda ve Ziver Medya şirketleriyle faaliyet yürütüyor. Şirketin internet sitesinde gösterdiği referansları arasında Ulaştırma Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Eti Maden bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Leipzig'deki Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya'ya özel jetle gitmişti. Uraloğlu'na tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Gittiğin uçak Rönesans'a ait. Utanç verici bir tablo. Nasıl bir ilişkin var?" diye sormuştu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde 31. maddede, bu anlamdaki kendi konuları ile ilgili yani ulaştırma ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, sempozyum ile ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır diye bir imkan var. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır" demişti. Uraloğlu, dün gazetecilerin konuyla ilgili sorduğu soruyu ise "Ben açıklamayı yaptım, hiçbir hukuki eksiklik yok." sözleriyle yanıtsız bırakmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem