Bakan Uraloğlu 'özel jet' sorularını yanıtsız bıraktı: "Hiçbir hukuki eksiklik yok"

Bakan Uraloğlu'nun Almanya'daki bir zirveye Rönesans Holding'e ait uçakla gitmesi gündemdeki yerini koruyor. Dün, "Ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma var" açıklamasını yapan Bakan Uraloğlu, gazetecilerin bugün sorduğu soruları yanıtsız bıraktı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, gazetecilerin "özel jet tartışmaları" sorularını yanıtsız bıraktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Leipzig'deki Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya'ya özel jetle gitmiş. Bakan Uraloğlu'nun kullandığı jet için herhangi bir ücret ödeyip ödemediğine yönelik sorular kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. Özel jetin, Beştepe'deki külliyenin inşaatını da yapan Rönesans Holding olduğu öğrenilmişti. Bakan Uraloğlu'nun kullandığı jet için herhangi bir ücret ödeyip ödemediğine yönelik sorular kamuoyunda geniş yankı bulmuştu.

Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı inşa eden, Adana, Gaziantep Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam altı şehir hastanesini işlettiği bilinen Rönesans Holding, birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini almasıyla da sık sık gündeme geliyor.

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Konuya ilişkin muhalefetten sert tepkiler alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilerin "özel jet tartışmaları" sorularını yanıtsız bıraktı.

Uraloğlu, "Ben açıklamayı yaptım, hiçbir hukuki eksiklik yok." dedi.

"BORÇLU KALMA YOK" DEMİŞTİ

Uraoğlu önceki gün yaptığı açıklamada, "Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde 31. maddede, bu anlamdaki kendi konuları ile ilgili yani ulaştırma ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, sempozyum ile ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır diye bir imkan var. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır." demişti

Kaynak: ANKA

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Rönesans Holding Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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