İmamoğlu'ndan Üsküdar'ın ilk kadın başkanı Sinem Dedetaş'a tebrik ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ı makamında tebrik etti. “İstanbul'da ilk kez aynı anda üç kadın belediye başkanı var” diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ve üç kadın belediye başkanının başarısı, bunun sayısının katlanarak artması noktasında da çok önemli. Bu manada, sadece seçilmiş kadın belediye başkanlarımızı sorumlu bulmuyorum; onlardan çok daha fazla kendimi sorumlu tutuyorum ve onların başarısı içinde var gücümle, onlarla iş birliği içerisinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'A HİZMETTE BAŞKA BİR BOYUTA GEÇİŞ YAPTI"

Dedetaş’ın Üsküdar Belediye Başkanı olmasından mutluluk ve heyecan duyduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Çünkü, bizim başarılı bir yol arkadaşımız olarak, 5 yıl birlikte İstanbul'a hizmet etmiştik. Şimdi İstanbul'a hizmetin bir başka boyutuna geçiş yaptı Sinem Dedetaş” dedi.

Üsküdar’ın, “İstanbul” denince akla gelen en önemli ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Böyle mühim bir noktanın, çok özel bir pozisyonda, ilk kadın Belediye Başkanı olarak tarihe de geçerek görev aldı. Ben, çok başarılı olacağına eminim. Her görev zordur, her görevin kendine göre zorlukları vardır. Elbette İstanbul'a hizmetin, Üsküdar'a hizmetini de kendine has özellikleri olduğu gibi, zorlukları da var. Ama zorlukların üstesinden gelmek, birkaç hususa bağlıdır. O da başta o şehirde yaşayan insanların, sevgisini ve saygısını kazanmak ve onların sorunlarıyla dertlendiğiniz gibi, onlarla dertleşebilmek ve onlarla çözüm yolları bulabilmek. Bu manada Sinem Dedetaş Başkanımız, mahir birisidir. Bu konuda hem bu şehrin dertleriyle, sorunlarıyla dertlenebilecek, ama aynı zamanda bütün bu konuları, bütün bu hususları çekinmeden, cesurca, çok şeffaf bir biçimde hemşehrileriyle, vatandaşlarıyla paylaşabilecek bir yönetici” diye konuştu.

"BU 5 YIL, FARKLI BİR 5 YIL OLACAK"

Dedetaş’ın demokrat kimliğinin, İstanbul’a ve Üsküdar'a çok iyi geleceğini düşündüğünü kaydeden İmamoğlu, “Şehrin, Üsküdar'ın var olan bütün sorunlarına çözüm bulma konusunda çok farklı ve çok başarılı bir 5 yıl yaşatacağına inanıyorum. Elbette bu bir iş birliği süreci. Biz zaten iş birliğimizi, her ilçemizde, 5 yıl içerisinde göstermiştik. Ama bu beş yıl, daha farklı bir beş yıl olacak. Daha başarılı olmak istiyoruz çünkü. O başarıyı yükseltirken de elbette iş birliği içerisinde Üsküdar'da da yine başarılı işlere imza atarak, bu başarıyı ivmesini yukarıya birlikte taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL'DA İLK KEZ AYNI ANDA 3 KADIN BELEDİYE BAŞKANI VAR"

İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“İstanbul'da ilk kez aynı anda üç kadın belediye başkanı var. Ve üç kadın belediye başkanının başarısı, bunun sayısının katlanarak artması noktasında da çok önemli. Bu manada, sadece seçilmiş kadın belediye başkanlarımızı sorumlu bulmuyorum; onlardan çok daha fazla kendimi sorumlu tutuyorum ve onların başarısı içinde var gücümle onlarla iş birliği içerisinde çalışacağız. İnşallah beş yılın sonunda hem Üsküdar halkı Sinem Başkanımızdan memnun ve mutlu hem de Sinem Hanım, gururla bu süreci paylaşacaktır diye düşünüyorum. Üsküdar'da bulunmak ve sizi tekrar kutlamak, ekip arkadaşlarınızla da Büyükşehir Belediyesi kadromuzla birlikte konuşmak, bugün çok keyifli olacak. Çok özel sonuçları, çok güzel hizmetleri birlikte karar vereceğimizi umuyorum.”

Sinem Dedetaş da İmamoğlu ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti, “Başkanım, hoş geldiniz. Çok mutluyuz sizi burada gördüğümüz için. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler” sözleriyle dile getirdi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve Dedetaş, kurum kurmaylarının karşılıklı katılımıyla, Üsküdar’ın sorunlarına ve çözüm yollarına dönük, ortak masa toplantısı gerçekleştirdi.

