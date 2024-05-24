Rönesans Holding gündemden düşmüyor! CHP'li Başarır bir kez daha sordu: O uçağın parasını bakanlık mı verdi?

CHP Grup Başkan vekili Ali Mahir Başarır, uygulamaya konulan kamuda tasarruf tedbirlerini hatırlatarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun Almanya’ya özel uçakla gitmesini eleştirdi. Başarır, "Almanya'ya yeşil ulaştırma ile ilgili gittin. Yani temiz bir çevre için. Oysa yeşil ulaştırma daha az uçak, özel uçak anlamında değil mi sayın ulaştırma bakanı? Bir kez daha soruyorum; o uçak o uçağın parasını bakanlık mı verdi yoksa sürekli ihale verdiğiniz şirket ücret mi almadı? Bunu kamuoyu bilmek zorunda" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Artvin'in Hopa ilçesinde açıklamalarda bulundu. Başarır, şunları söyledi:

"Ulaştırma Bakanı'na bir kez de Artvin Hopa'dan sesleniyorum; Almanya'ya yeşil ulaştırma ile ilgili gittin yani temiz bir çevre için. Oysa yeşil ulaştırma daha az uçak, özel uçak anlamında değil mi sayın Ulaştırma Bakanı? Bir kez daha soruyorum. O uçak o uçağın parasını bakanlık mı verdi yoksa sürekli ihale verdiğiniz şirket ücret mi almadı? Bunu kamuoyu bilmek zorunda. Hem tasarruf tedbirleri diyeceksin hem de yeşil ulaşım diyeceksin hem de özel uçakla Almanya’ya gideceksin. Bak ben sana nereden soruyorum; Türkiye’nin en yeşil en güzel coğrafyasından Artvin Hopa’dan soruyorum, cevapla."

ÖZEL UÇAK, KAMUDAN İHALE YAĞAN ŞİRKETE AİT

Bakan Uraloğlu'nun Almanya'ya gittiği özel uçağın, Rönesans Holding'e bağlı REC Havacılık'a ait olduğu ortaya çıkmıştı. Rönesans Holding'in kamudan aldığı ihaleler sık sık gündem olurken, şirketin Ankara Beştepe'deki külliyeyi ve Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı inşa ettiği de biliniyor. Öte yandan Rönesans Holding, Adana, Gaziantep Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam altı şehir hastanesini işletiyor.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından konut yapım ihalelerine giren şirket, Hatay ve Malatya'daki deprem konutları ihalelerini almıştı.

Rönesans Holding'e bağlı REC İnşaat, sadece 2023 yılında 31.4 milyar TL'lik kamu ihalesi aldı. Son olarak, geçtiğimiz yılın sonunda Ankara Adalet Sarayı’nın ihalesini alan şirket, bu inşaatı da gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA