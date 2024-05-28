Bakan Uraloğlu'ndan "Rönesans" açıklaması! "Ne kiralama ne ödeme ne de borç var"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Leipzig'deki Uluslararası Ulaştırma Forumu Zirvesi’ne katılmak üzere Almanya'ya özel jetle gitti. Uraloğlu'na tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Gittiğin uçak Rönesans'a ait. Utanç verici bir tablo. Nasıl bir ilişkin var?" diye sordu. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda bugün sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde 31. maddede, bu anlamdaki kendi konuları ile ilgili yani ulaştırma ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, sempozyum ile ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır diye bir imkan var. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır" dedi.

Sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Uraloğlu, Rönesans Holding'e ait bir uçakla Almanya'da toplantıya katılmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Benim yurt dışı gezimle ilgili aklınızda soru işareti kalmasın. Ben soruyu şöyle sormanızı isterdim; niye gittin, nereye gittin, özel işine mi gittin, gidiş gerekçen neydi... Sadece oradaki bir tarafını öne çıkartarak, kamuoyu da yönlendirilerek böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdiye kadar açıklama yapmadım neden; kamuoyunda tekrar gündeme gelmesini istemedim. Oradaki gerekçe şuydu: Uluslararası Ulaşım ve Ulaştırma Forumu düzenleniyor ve 69 ülke bakan düzeyinde katılıyor. Biz de buraya genel müdürlerimizle, sektördeki paydaşlarımızla katıldık.

Bakanlığa büyük iş yapan ilgili firmanın sözleşmesinde 31. maddede, bu anlamdaki kendi konuları ile ilgili yani ulaştırma ile ilgili yurt içi ve yurt dışındaki eğitim, sempozyum ile ilgili masraflar bilabedel olmak üzere taraflarından karşılanır diye bir imkan var. Burada ne bir uçak kiralaması var ne devletin ilave bir ücret ödemesi var. Böyle bir imkanla biz 4 günlük programı iki günle sınırlandırdık. Yani ne kiralama ne ödeme ne de müteahhit firmaya borçlu kalma vardır."

İHALELER RÖNESANS'A

Rönesans Holding'e ait REC Havacılık'ın lüks olanaklarıyla dikkat çeken özel uçağı 14 kişilik yolcu kapasitesine sahip. REC Havacılık'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, uçağı kiralayanlara kalkıştan 15 dakika önce check-in olanağı ve havaalanına özel giriş çıkış kolaylıkları sunuluyor.

"Türkiye’nin en büyük uluslararası müteahhitlik şirketi" olan tanımlayan şirket, geçtiğimiz yıl meydana gelen 6 Şubat depremlerinin ardından konut yapım ihalelerine girmiş; Hatay ve Malatya'daki deprem konutları ihalelerini almıştı.

Rönesans Holding'e bağlı REC İnşaat, sadece 2023 yılında 31.4 milyar TL'lik kamu ihalesi aldı. Son olarak, geçtiğimiz yılın sonunda Ankara Adalet Sarayı’nın ihalesini alan şirket, bu inşaatı da gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA