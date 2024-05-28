Bandrol vurgunu: Uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı, olay sessiz sedasız kapatıldı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, Kamu İhale Yasası'nın vurgun aracı haline geldiğini belirterek, geçen yıl yaşanan bir olayı yazdı.

"İşin içinde çok uluslu şirketler, daha ilginci İsrail var." diyen Babacan'ın yazısından ilgili bölüm şöyle:

Siyaset kulislerinde aktarıldığına göre, başta tekel ürünleri olmak üzere birçok ürün için zorunlu olan ‘bandrol’ ihalesi yapılıyor. Kaçakçılığı önlemek için kopyalanmaması gereken bu bandrollerin ihalelerinde bazı firmaların kayırıldığı, hatta eski bakan ve bazı üst düzey bürokratlara da avantaj sağladığı anlatılıyor.

Söz konusu konu, gübre bandrolü. Gübre paketlerinde zorunlu olan ve denetim amacı taşıyan bandroller için açılan ihaleyi bir İsrail firması kazanıyor.

Bir süre sonra bandrollerin kalitesiz olduğu ve kopyalanabildiği iddiaları ortaya atılıyor. O dönemki Tarım Bakanlığı yönetimi, firmayla ilişkinin kesilmesine karar veriyor ama nafile. İmzalanan sözleşme şartlarının firma lehine olduğu ve iptal edilmesi durumunda firmaya çok yüklü bir tazminat ödenmesi gerektiği için geri adım atılıyor.

Aynı dönemde, gübre paketleriyle uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkınca olay büyüyor. Tarım Bakanlığı’nın bazı yöneticileri panikleyerek, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, konunun soruşturulmasını istiyorlar. İşin dehşet verici maliyetine gelince… İsrailli firmaya bir tek bandrol için 9 TL ödendiği, daha kaliteli olduğu uluslararası pazarda ispatlanan başka bir ülkenin bandrolünün 2 TL olduğu ortaya çıkıyor.

Sessiz sedasız kapatılmaya çalışılan bu vurgun gibi çok hikaye olduğu anlatılıyor.

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