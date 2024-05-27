Samsun'da yatak fabrikası alev alev yanıyor: TOMA'lar da müdahaleye geldi

Samsun'da sanayi sitesinde bulunan yatak ve koltuk imalatı yapılan fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına Çevik Kuvvet'e bağlı TOMA'lar da desteğe geldi.

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Samsun'da yatak fabrikası alev alev yanıyor: TOMA'lar da müdahaleye geldi

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki yatak fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Organize Sanayi Bölgesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek yatak fabrikasının yanında bulunan bir klima fabrikasına da sıçrayan alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının klima tüplerine ulaşmaması için ekipler mücadele veriyor.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da olay yerinde ekiplerin çalışmalarını takip ediyor.

VALİDEN AÇIKLAMA: TÜM EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Vali Tavlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve mahsur kalma olmadı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile emniyetin TOMA'ları yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İlçelerdeki itfaiye ekipleri de çalışmalara destek veriyor. Su ihtiyacına karşı su tankerleri de olay yerinde hazır bekletiliyor." dedi.

Samsun Orman İşletme Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanı, AFAD ile ilçe belediyelerinin itfaiye ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı itfaiye ekiplerinden de destek istendiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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