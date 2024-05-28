'Bir konsolosluk görevlisi 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu' iddiası

İsam Alibey isimli konsolosluk çalışanının 6 aydır Suudi Arabistan tarafından tutuklu bulunduğu iddia edildi.

'Bir konsolosluk görevlisi 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu' iddiası

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bir konsolosluk görevlisinin 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu bulunduğuna dair iddiaları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sordu.

Kendisine iletilen bilgide "İsam Alibey isimli Suudi Arabistan Cidde Konsolosuluk görevlisi, Suudi Arabistan devleti tarafından 6 aydır tutuklu bulunmaktadır" ifadelerinin yer aldığını bildiren Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde Fidan'a 6 soru yöneltti.

Gergerlioğlu'nun, Hakan Fidan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede yer alan sorular şöyle:

'Bir konsolosluk görevlisi 6 aydır Suudi Arabistan'da tutuklu' iddiası - Resim : 1

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