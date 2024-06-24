Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Osmaniye, Kars, Hakkari, Ağrı, Iğdır, Van ve Hatay'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: yurdun doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Osmaniye, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır’ın güney, Van'ın doğu, Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kars ve Hakkari çevreleri ile Ağrı ve Iğdır'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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