Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı

Bursa Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Bursa’daki kadınlara özel tek plajı “Lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kapattı.

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Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı

Bursa’da 8 yıldır hizmet veren kadınlar plajı, İYİ Partili Belediye Başkanı Fatih Karabatı tarafından kapatılarak halk plajına dönüştürüldü. Hazırlanan bir tabela ile plajın halka açık hale getirildiği duyuruldu. Karabatı, gelen tepkilere ise çirkin bir savunma yaptı.

Başkan Karabatı, duruma Facebook üzerinden tepki gösteren bir vatandaşa sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Karabatı, "Değerli Tunalı Başkan lezbiyenlerin mesken tuttuğu bir plajı halka arzımız kurdele gerektirmiyor" ifadelerini kullandı.

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