Narin Cinayeti Davasında Yeni Gelişme: Anne Yüksel Güran'ın Tutukluluğuna Yapılan İtiraz Reddedildi

Diyarbakır'da canice katledilen Narin'in öldürülmesine ilişkin davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Anne Yüksel Güran'ın avukatları, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz etti. Yargılamayı yapan ve cezayı veren 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise üst mahkemeye yazdığı yazıda kararında isabetsizlik görülmediğini ve yerinde olduğunu belirtti.

Kararın ardından ağırlaştırılmış müebbet cezası alan anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna avukatları itiraz etti. Dosya, 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre yargılamayı yapan ve cezayı veren 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise üst mahkemeye yazdığı yazıda, kararında isabetsizlik görülmediğini ve kararın yerinde olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi