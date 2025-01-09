Doğu Ekspresi'nde Yangın Paniği

Erzurum'da mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin boş vagonunda yangın çıktı. Yangın paniğe sebep olurken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

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Doğu Ekspresi'nde Yangın Paniği

Erzurum Tren Garı'nda mola veren Turistik Doğu Ekspresi'nin 1 numaralı vagonunda yolcular indikten sonra bir anda duman çıkmaya başladı. İhbar üzerine tren garına itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis gar genelinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yangının vagondaki elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlenirken, olay yeri inceleme ekipleri vagonda inceleme yaptı.

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Kaynak: İHA

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