Babasına Şiddet Uygulayıp Kaydetmişti: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Gözaltına Alındı

Rapçi Sansar Salvo, babası Gazi Arslan'a şiddet uygulayıp, o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Şarkıcı, evinden gözaltına alındı.

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Babasına Şiddet Uygulayıp Kaydetmişti: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Gözaltına Alındı

"Sansar Salvo" olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, kliplerinde uyuşturucu madde kullanımına özendirdiği için tutuklanıp daha sonra serbest bırakılmıştı. Yaşananların ardından harekete geçen anne ve babası Sansar Salvo'nun vesayetini almıştı.

Babasına Şiddet Uygulayıp Kaydetmişti: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Gözaltına Alındı - Resim : 1

Sansar Salvo, babası Gazi Arslan'a vesayetini aldığı gerekçesiyle şiddet uyguladı. Şarkıcı o korkunç anları saniye saniye kaydetti. Sosyal medya hesabından babasını darbettiği anları paylaşan Sansar Salvo'ya tepkiler peş peşe geldi. Binlerce kullanıcı yetkililerin harekete geçmesi için çağrıda bulundu.

Sansar Salvo'nun Ataşehir'deki evinden gözaltına alındı. Emniyete götürülen rapçinin aile içi şiddet büro da işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Sansar Salvo Gözaltı Şiddet Rap şarkıcı
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