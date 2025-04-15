Sivas'ta Esrarengiz Olay: Kendini İhbar Etti, Parçalanmış Ceset Bulundu

Sivas'ta esrarengiz bir olay meydana geldi. Bir yolcu otobüsü şoförü, birine çarpmış olabileceğine ilişkin jandarmaya kendini ihbar etti. Ekipler olay yerine varınca parçalanmış ceset buldu. İşte detaylar...

Sivas'ta Esrarengiz Olay: Kendini İhbar Etti, Parçalanmış Ceset Bulundu

Gece saatlerinde Doğubayazıt’tan İzmir’e doğru hareket eden yolcu otobüsünü kullanan A.K., Sivas’a 20 kilometre mesafede seyir halindeyken tarif edemediği bir şeye çarptığını fark etti. O an durmayan sürücü, kısa süre sonra jandarmayı arayarak olası bir insanın üzerinden geçmiş olabileceğini bildirdi.

Otobüs Sivas Otogarı’na vardığında güvenlik güçleri hızlıca devreye girdi. Sürücü gözlem altına alınırken, otobüsün dış yüzeyi ve alt bölümü titizlikle incelendi. Herhangi bir çarpma veya darbe izine rastlanmadı.

Sivas'ta Esrarengiz Olay: Kendini İhbar Etti, Parçalanmış Ceset Bulundu - Resim : 1

Bunun üzerine ekipler, sürücünün çarpma yaşandığını düşündüğü noktaya Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Hafik ilçesine bağlı Göydün köyü civarına yoğunlaştı. Bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu yol kenarında parçalanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Olay yerine gelen savcı, kimliğin belirlenmesi ve ölümün nasıl gerçekleştiğine dair detaylı soruşturma başlattı. Otobüs ise içindeki yolcularla birlikte soruşturmanın tamamlanmasına dek otogarda bekletilmeye alındı.

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Kaynak: İHA

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