İzmir Körfezi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

İzmir Körfezi'nde saat 02.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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İzmir Körfezi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.18’de merkez üssü İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Derinliği 7.28 kilometre olarak kayıtlara geçen depremin, en yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre mesafede olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA

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