İzmir Körfezi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.18’de merkez üssü İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Derinliği 7.28 kilometre olarak kayıtlara geçen depremin, en yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre mesafede olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: İHA