İzmir Körfezi'nde 4 Büyüklüğünde Deprem
İzmir Körfezi'nde saat 02.18'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.18’de merkez üssü İzmir Körfezi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.20 km] Karaburun (İzmir)
Tarih:2025-04-15
Saat:02:18:15 TSİ
Enlem:38.50944 N
Boylam:26.75278 E
Derinlik:7.28 km
Detay:https://t.co/9uzsOzchQP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Derinliği 7.28 kilometre olarak kayıtlara geçen depremin, en yakın kara parçası olan İzmir’in Karaburun ilçesine 11.20 kilometre mesafede olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İHA
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