Sağlık Bakanlığı'nın Tepki Çeken 'Normal Doğum' Videosuna RTÜK de Karşı Çıkmış: 'Bizim İçin de Ters Bir Şeydi'

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplandı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin komisyon üyelerini bilgilendirdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya, RTÜK Başkanı'na "Toplumsal muhalefeti susturma kurumu olarak çalışıyorsunuz. Kamu spotunda vajinal doğum ile ilgili bir yayınlanan kamu spotu vardı. Buna hekimler karar verir, şiddet içeren ayrıştırıcı bir kamu spotu olduğunu düşünüyorum. Öte yandan LGBTİ bireyleri ayrıştıran kamu spotları var bununla ilgili neler söylersiniz" sorularını sordu.

'BİZİM İÇİN DE TERSTİ'

Şahin, soruyu şöyle yanıtladı:

"Normal ya da vajinal doğumla ilgili yayını biz yayınlamadık. Bizim için de ters bir şeydi. İki kamu spotu vardı; biri bizim oy birliğiyle kabul ettiğimiz ve yayınlayabileceğimiz bir kamu spotuydu. Anlattık bunu Bakanlık yetkileri ve Bakanımıza ve yayınlamadık. Farklı algılanabileceği için yayınlamadık. Bu video da kamu spotu olarak değil satın alınan bölüm olarak yayınlandı. Yani satın alınan bir bölüm olarak, reklam gibi yayınlandı. Kamu spotu değildi. Bizim uyarımız üzerine de televizyonda değil sosyal medyada yayınlandı. Bizim de aynı sebeplerden kabul etmediğimiz bir kamu spotuydu, tavsiye kararı vermedik."

Kaynak: ANKA