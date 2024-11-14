Uşak'ta Evlat Dehşeti: Annesini Defalarca Bıçaklayarak Öldürdü

Uşak’ta 21 yaşındaki Ramazan Y., annesi Asiye Y.’yi defalarca bıçakladı. Anne Asiye Y. hayatını kaybederken, Ramazan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uşak'ta Evlat Dehşeti: Annesini Defalarca Bıçaklayarak Öldürdü

Uşak’ta Dikilitaş Mahallesi Birinci Bayar Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil bir evde dün meydana gelen olayda; 21 yaşındaki Ramazan Y., annesi Asiye Y.’yi (46) henüz belirlenemeyen nedenle defalarca bıçakladı. Eve gelen Refik Y., eşinin bıçak darbeleriyle ağır yaralandığını ve oğlunun evden koşarak uzaklaştığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ramazan Y. ise cinayetten kısa bir zaman sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ramazan Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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