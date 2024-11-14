Otobüsün Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuğa Acı Veda

İstanbul Sancaktepe’de İETT otobüsünün çarptığı 3 yaşındaki Nada Salih gözyaşları içinde toprağa verildi. Minik Salih, Yenidoğan mezarlığına defnedildi.

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Otobüsün Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuğa Acı Veda

Sancaktepe’de Mevlana Mahallesi’nde akşam saatlerinde seyir halinde olan Kadıköy Yenidoğan seferini yapan İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 yaşındaki kızına çarptı.

Otobüsün Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuğa Acı Veda - Resim : 1

Çarpmanın etkisi ile anne ve kızı İETT otobüsünün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, İETT otobüsünün altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı anne ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Feci kazada 3 yaşındaki kız çocuğu Nada Salih olay yerinde hayatını kaybetti.

Otobüsün Çarptığı 3 Yaşındaki Çocuğa Acı Veda - Resim : 2

Nada Salih Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Bilali Habeşi camiinde kılınan ikindi namazı sonrası Yenidoğan mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA

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