İBB Meclisi’nde AKP Sözcüsü'nden Kayyım Atamaları İçin Skandal Sözler: 'Devletin Şefkat Tokadı'

RIFAT KIRCI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kasım ayı olağan meclis toplantısının 3. oturumu gündem dışı konuşmalarla başladı. AKP ve CHP grubu karşılıklı olarak Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanıp yerine kayyım atanması üzerine konuşmalar gerçekleştirdi.

Bir önceki toplantıda, gündeme geçildiği için gündem dışı konuşmasına izin verilmeyen AKP Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz söz aldı. Konuşmasında Esenyurt’a kayyım atanmasına geniş yer veren Türkyılmaz, tutuklanarak cezaevine gönderilen Ahmet Özer hakkındaki iddiaları bir kez daha dile getirdi. Kent uzlaşısı üzerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da sert eleştiriler yönelten Türkyılmaz, Ahmet Özer’in şafak vakti gözaltına alınmasına ilişkin “Bu Ahmet Özer’e özel bir durum değil. Tüm terör yargılamalarında şüpheliler sabaha karşı gözaltına alınır. Şafakta devrim hayali görenlere devlet şafakta misafir olur” ifadelerini kullandı.

‘DEVLETİN CELALİNDEN MUAMELE GÖRMEYE DEVAM EDECEKSİNİZ'

Türkyılmaz, yarım saatin üzerinde gerçekleştirdiği konuşmasını CHP’lilere seslenerek şöyle noktaladı:

“Şu uyarıyı yapmak istiyorum: Bu gizli kapaklı işleriniz, ortaklıklarınız size dert. Devletimizin cemalinden uzattığı ele sahip çıkın, o eli tutun. Aksi halde devletimizin celalinden muamele görmeye devam edeceksiniz. Devletimiz belki imhal eder ama asla ihmal etmez. Bu gizli kapaklı işleriniz, ortaklıklarınız size bir dert aynı zamanda devletin şefkat tokadı da size ders olsun uyandırsın.”

‘SİNİR UÇLARINA DOKUNMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR'

Türkyılmaz’ın ardından söz alan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ ise şu yanıtı verdi:

“Ne zaman Ak Parti grubu sıkışsa Murat Bey sahneye çıkar. Konuyu alır. A'dan Z'ye kadar içini manipüle eder, doksanlı yetmişli altmışlı yıllara, hatta ilk insan çağına kadar iner. Murat Bey az önce sinir uçlarına dokunmak için elinden geleni yapsa da dikkate almayın. Murat Bey’in partimiz üyelerine, belediye başkanlarımıza söylediği bütün cümleleri kendisine aynen iade ediyorum.”

Kaynak: Gerçek Gündem