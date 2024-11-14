Kırklareli’nde Kadın Cinayeti! Eşini Baltayla Öldürüp Polise Teslim Oldu
Bir kadın cinayeti haberi daha Kırklareli'nden geldi. Kırklareli'nde bir kişi eşini baltayla canice öldürdükten sonra polise giderek kendini ihbar etti. Olayla ilgili katil zanlısı gözaltına alındı.
Kırklareli'nde Recep Ç. isimli şahıs polise giderek eşini baltayla öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ekipler zanlının evine gitti. Polis ekipleri, zanlının Pınar Mahallesindeki evine gitti. Aysel Ç.'nin (58) hareketsiz yattığını gören ekipler, balta darbesiyle hayatını kaybettiğini tespit etti.
Yapılan incelemenin ardından Aysel Ç.'nin cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili zanlı Recep Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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