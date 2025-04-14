Sivasspor'un Pankartına Tepki Yağdı: 'Bu Açıkça Cinsiyetçi Bir Dayatma!'

Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl "Normal Doğum Eylem Planı" hazırlamasıyla birlikte başlayan tartışmalar yeşil sahaya taşındı. Sivasspor'un Fenerbahçe ile oynadığı maç öncesi futbolcuların sahaya "Doğal olan normal doğum" yazılı pankartla çıkması, sosyal medyada ve kamuoyunda tepki topladı.

Geçtiğimiz yıl, Sağlık Bakanlığı'nın vajinal doğuma teşvik için yayınladığı reklam filmi tepki toplamıştı. Bakanlığın, 'vajinal doğum'u 'normal doğum' olarak nitelendirmesi de eleştirilmişti. Kadınların nasıl doğuracağıyla ilgili erkek futbolcular üzerinden mesaj verilmesi bir kez daha tepkiye neden oldu.

'KADINLARIN BEDENİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkede bütün sorunlar bitmiş gibi erkek futbolcular kadınların nasıl doğum yapacağını söylüyor. Beyler, siz doğum yapacak olursanız 'normal doğum;' yaparsınız. Elinizin hamuruyla kadının işine de, bilimin işine de karışmayın. Her politik konudan uzak durmanız telkin ediliyorken kadın haklarına müdahalenin sakıncasız olduğunu size kim söyledi? Kadınların bedeninden elinizi çekeceksiniz."

'BEDENİMİZE MÜDAHALE EDİLİYOR'

CHP Kadın Kolları Ankara İl Başkanı Ayça Çağlar da tepkisini şöyle dile getirdi:

"Sahada erkekler, tribünde erkekler… Kadınların doğum tercihlerine dair bir kampanya yapılıyor, ama ortada tek bir kadın bile yok. 'Doğal olan normal doğum' pankartıyla bedenimize müdahale ediliyor. Bu, sağlık kampanyası değil; açıkça cinsiyetçi bir dayatma! Doğum biçimi kadının kararına aittir, nokta."

Kadın örgütleri ve sağlık uzmanları da, doğum yönteminin kişisel ve tıbbi bir tercih olduğunu vurgulayarak futbolcuların taşıdığı pankartı eleştirdi.

Sosyal medyada tepkilerden bazıları şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi