Bakanlığın 'Normal Doğum' Reklamına Tepki Yağdı: 'Ellerinizi Kadınlardan Çekin'

Sağlık Bakanlığı, tıbben gerekli olmayan sezaryenlerin azaltılması için "Normal Doğum Eylem Planı" hazırladı. Buna göre kamu, üniversite ve özel hastanelerin tümüne "Gebe Okulu" kurma zorunluluğu getirilecek, ebelerin görev ve yetkileri genişletilecek, sezaryen ameliyatlara yönelik denetim ve takip çalışmaları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile hekimler, ebeler ve anne adaylarının katılımıyla dün tanıtımı yapılan Normal Doğum Eylem Planı, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmalar çerçevesinde hayata geçirildi. Plana göre, tıbben gerekli olmayan sezaryen oranlarının azaltılması amaçlanıyor. Bu kapsamda, doğum yapılan kamu, üniversite ve özel hastanelerin tümüne "Gebe Okulu" kurma zorunluluğu getirilecek. Bu hastanelerde "Anne Dostu Hastane" ünvanını almak için gerekli fiziki standartların oluşturulması sağlanacak. Bakanlık, bunun için gerekli mevzuat düzenlemelerini hazırlayarak, uygulamaya koyacak.

BAKANLIĞIN REKLAM FİLMİNE TEPKİ YAĞDI

Sağlık Bakanlığı, vajinal doğuma özendirmek için bir de reklam filmi yayınladı. Bakanlığın yayına koyduğu kamu spotunda, "Normal doğum yapan anneler ile bebekleri arasında ilk andan itibaren sağlıklı bir bağ kurulur. Anne emzirmeye hemen başlayabilir ve günlük hayatına çok kısa zamanda dönebilir. Tıbbi olarak zorunluluk olmadıkça doğal ve sağlıklı olan normal doğumdur." ifadelerine yer verildi. Ancak bu ifadeler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bakanlığın tıbbi bir terim olan 'vajinal doğum' yerine 'normal doğum' ifadelerini kullanması da eleştirildi.

Sosyal medyadan tepki gösteren kadınlar, "Kim nasıl doğurmak istiyorsa öyle doğursun ellerinizi kadınlardan çekin artık", "Sezaryen doğum yapanlar yarım anne mi oluyor?" ifadelerini kullandı. Bazı kadınlar ise isteğe bağlı sezaryen doğumun kaldırılmasından endişe ettiklerini belirtti.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın tepki çeken reklamı: