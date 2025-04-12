TOMA Önünde 'Gangnam Style' Dansı Gündem Olmuştu: O Genç Konuştu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından düzenlenen protestolarda, TOMA önünde dans ettiği görüntülerle sosyal medyada gündem olan 9 Eylül Üniversitesi öğrencisi Emre İleri, tepkilere neden olan görüntüyle ilgili olarak, "Gangnam Style oynuyordum. Herhangi bir tahrik veya herhangi bir suça teşvik içermeyen, barışçıl bir paylaşımdı" dedi. İleri, bu görüntünün ardından CİMER ve 112’ye yapılan ihbarlar neticesinde gözaltına alındığını, 24 saatlik gözaltı süresinden sonra adli kontrolle serbest bırakıldığını aktardı.

Henüz 19 yaşında olan Emre İleri, yaşadıklarını anlattı. Eğitim hayatı için İstanbul’dan İzmir’e taşındığını söyleyen genç öğrenci, 9 Eylül Üniversitesi’nde birinci sınıfta okuduğunu ve bir öğrenci yurdunda kaldığını belirtti.

İleri, hakkında birçok ihbar yapıldığını bunlardan bazılarına kendisinin de inanamadığını söyled. Bazı kişilerin annesinin Rus olması nedeniyle kendisini "Rus ajanı" ilan ettiğini ifade eden İleri, “Eğer Rus ajanı olsaydım, muhtemelen TOMA’nın önünde dans etmek yerine çok daha farklı görevlerde olurdum” dedi.

Sosyal medyada geniş yankı bulan dans videosuna dair konuşan Emre İleri, görüntünün herhangi bir provokatif içerik taşımadığını vurguladı. "Gangnam Style oynuyorum. Herhangi bir tahrik veya herhangi bir suça teşvik içermeyen, barışçıl bir paylaşımdı" diyen İleri, amacının insanların eğlenerek barışçıl protesto yapabileceğini göstermek olduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA