Şehit Tokyürek'in Naaşı Erzurum'a Getirildi

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022’de şehit olan ve naaşına dün ulaşılan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in cenazesi memleketi Erzurum'a getirildi.

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2022’de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in dün ulaşılan naaşı Erzurum’a getirildi. Şehit Tokyürek’e Askeri Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Düzenlenen törene şehidin annesi Lütfiye, babaso Süleyman Tokyürek ve kardeşleriyle beraber Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

Saygı duruşundan sonra şehit Tokyürek’in geçmişi okurken, şehidin ailesine taziye dilekleri iletildi.

Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in tabutu, cenaze aracına konularak Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Tokyürek'in cenazesi, bugün Narmanlı Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Palandöken İlçesi Sığırlı Mahallesi Mezarlığına defnedilecek.

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Kaynak: ANKA

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