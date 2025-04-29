CHP'den 'İBB Operasyonları' Açıklaması... 'Dosya Doldurma Telaşı Var Ama Olmuyor'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik geçtiğimiz cumartesi düzenlenen ikinci dalga operasyonlar sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm programlarını iptal ederek İstanbul’a geldi. Ana muhalefet liderinin hafta boyunca İstanbul’da olması beklenirken CHP’li kurmaylar, ikinci operasyonu “fiili kayyum” olarak nitelendirdi ve iktidarın İBB’nin işlevsiz hale getirmeye çalıştığını belirtti.

Yapılanları mantık çerçevesinde açıklamanın zor olduğunu ifade eden ve kasıtlı yapıldığını anlatan CHP kurmayları, "İnanılmaz çuvallıyorlar. Her seferinde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtiyorlar. Gözleri dönmüş, anlaşılan yapmayacakları hiçbir şey yok. Akıl, mantık dışı her yola başvuruyorlar" diye konuştu.

'DOSYA DOLDURMAK İÇİN TELAŞ VAR'

Dosyanın boş olduğunu söyleyen kurmaylar, bir telaş olduğunu fark ettiklerini belirterek "Delil arama, dosyayı doldurma telaşı var çünkü dosya boş. Bugüne kadar hem Ekrem Başkan hem de diğer belediye başkanlarımızla ilgili iddiaların tamamı siyasi olmanın ötesine geçemedi, geçmeyecek de. Bir telaşla ‘Onu da alalım, bunu da alalım. Akrabasını da alalım, kardeşini de alalım, eşini de alalım.’ Herkesi alıyorlar ama bir türlü dosyaya elle tutulur, gözle görülür bir şey koyabilmiş değiller” dedi.

'AĞZINDAN DÜŞÜRMEDİĞİ ÇİFTÇİYİ BİR KENARA ATTI'

İktidarın gündemi İBB operasyonlarıyla meşgul ettiğini dile getiren kurmaylar, "Sokağa çıkın, vatandaşa bakanların adı sorun, bilmez. Ama savcıların, hakimlerin isimlerini biliyorlar. Bu bile işin vehametini ortaya koyuyor. Ekranda sürekli Çağlayan Adliyesi, gözaltı görüntüleri var. Türkiye bundan ibaret. Bu iş sandığa kadar böyle gider. Sandıkta da onlar gider. Tutuklamaya konu bir suç yok. Ağzından düşürmediği turpu Yozgatlı çiftçi aldı, bir tarafa attı. Şimdi turp da yok" ifadelerini kullandı.

'VALİZ GÖRÜNCE PARA DÜŞÜNÜYORLAR'

Kurmaylar, görevden alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı bir toplantıyla ilgili yaşanan “sinyal kesici” tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerini paylaştı. Türkiye’deki hemen her siyasi partinin ve belediyenin güvenlik amaçlı kullandığı bir uygulamanın iktidar kanadınca, “Gizli toplantı yapıyorlar” algısı yaratılarak servis edildiğini savunan CHP kaynakları, sinyal kesicilerin valizler ile taşınmasıyla ilgili de “Valiz gördüler mi akıllarına para geliyor. Bunların aklı fikri dolarda, euroda. İşi kendilerinden biliyorlar” dedi.

KANAL İSTANBUL MİTİNGİ YARIN

Özgür Özel, bugün saat 10.00’da Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmasını izleyecek. Yarın saat 10.00’da CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın beş yıl dört aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edilen dava, Silivri 1’Nolu salonda görülecek. Aydın’ın yargılandığı duruşmaya da katılacak olan Özel, ardından Başakşehir’de, düzenlenen Kanal İstanbul konulu mitinge katılacak.

Kaynak: ANKA