İBB Yönelik İkinci Dalga Operasyonunda Flaş Gelişme: 52 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İBB'ye yönelik ikinci dalga opresyonda gözaltına alınan 52 kişi adliyeye sevk edildi.

İBB Yönelik İkinci Dalga Operasyonunda Flaş Gelişme: 52 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddialarıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 52 adliyeye sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Habertürk

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