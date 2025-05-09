Antidepresan Kullanımında Rekor Artış! TBMM Gündemine Taşındı

Uzmanların uzun süredir dikkat çektiği ruhsal sağlık sorunları ve antidepresan kullanımındaki artış Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine de taşındı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, son senelerde Türkiye'de antidepresan kullanımının ciddi şekilde yaygınlaştığını işaret etti. Son 10 yılda yüzde 67 artan antidepresan kullanımına ilişkin Karal, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal buhranı gerekçe gösterdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi sunan milletvekili, 2014 yılında 39 milyon 134 bin 225 kutu olarak kaydedilen antidepresan kullanımının, 2024 itibarıyla 65 milyon 591 bin 252 kutuya yükseldiğini vurguladı. Toplumun ruh sağlığındaki zayıflamayla beraber sağlık politikalarının da endişe verici olduğunun altını çizen Karal, söz konusu gidişatla birlikte 2025 sonunda antidepresan kullanımının 68 milyon kutuyu aşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

ÇOCUK VE GENÇLERDE DE YANGIN

2020 yılında patlak veren pandemi, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler, Marmara'daki deprem endişesi, ekonomik umutsuzluk gibi olayların yanında sosyal olarak izole olmanın da mental sağlığa zarar verdiğini belirten milletvekili, antidepresanı sadece yetişkinlerin değil, çocuk ve gençlerin de yaygın olarak kullandığını söyledi. Hasan Karal, ülkede psikiyatrist sayısının az olduğunu ve psikolojik yardım almanın çok maliyetli olduğunu anlattı. Bunun da mevcut durumu daha da kötüleştirdiğini aktardı.

BAKAN MEMİŞOĞLU'NA 8 SORU

Milletvekili Karal, TBMM'ye sunduğu önergede Sağlık Bakanı Memişoğlu'na şu soruları yöneltti:

1) Türkiye’de antidepresan kullanımının son yıllarda hızla artmasının temel nedenleri nelerdir? Bakanlığınız bu nedenleri araştıran herhangi bir çalışma yapmış mıdır?

2) Depresyon ve kaygı bozukluğu gibi rahatsızlıkların artışındaki en büyük etkenlerden biri olarak gösterilen ekonomik kriz, işsizlik ve hayat pahalılığı gibi unsurların, ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda Bakanlığınızın bir değerlendirmesi var mıdır?

3) Psikolojik rahatsızlıkların artışında toplumsal travmaların (pandemi, doğal afetler, savaşlar vb.) ve sosyal izolasyonun etkisi nedir? Bu bağlamda vatandaşlara yönelik psikolojik destek hizmetleri ne ölçüde sunulmaktadır?

4) Türkiye’de ruh sağlığı alanındaki sağlık personeli yeterli midir? Ülkemizde kaç psikiyatrist ve psikolog bulunmaktadır? Bu sayının ülke nüfusuna oranı dünya ortalamasıyla kıyaslandığında nasıl bir tablo ortaya çıkmaktadır?

5) Devlet hastanelerinde psikolojik destek ve terapi hizmetlerinin yaygınlaştırılması yönünde bir çalışmanız var mıdır?

6) Son yıllarda çocuk ve gençler arasında psikolojik rahatsızlıkların ve antidepresan kullanımının arttığına dair veriler bulunmaktadır. Bakanlığınız bu yaş grubuna yönelik özel bir araştırma ya da önlem planı yürütmekte midir?

7) Psikiyatri randevularına ulaşımın zorluğu, terapi hizmetlerinin pahalı olması gibi nedenler ilaç kullanımını artıran unsurlar arasında mıdır?

8) Ruh sağlığı alanında koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır?