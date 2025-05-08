DEVA Partisi'nden 'Deprem Travması' Önergesi: Bakanlıklar Ne Yapıyor?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri ve Marmara'da beklenen büyük sarsıntının sık sık gündeme gelmesiyle halkın büyük bir kısmı travma yaşıyor. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, bu travmatik halin yol açabileceği kalıcı psikolojik sorunlarla alakalı TBMM'de bir konuşma yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlamaları talebiyle hazırladığı soru önergesini sunan Avşar, bakanlıkların konuyla ilgili nasıl çalışmalar yaptıklarını sordu.

İstanbul'da çok sayıda riskli kategorisinde bina olduğunu hatırlatan Cem Avşar, son olarak 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki Silivri Depremi ve sonrasındaki artçılarla kent sakinlerinin büyük korkuya kapıldığını, uzun süre evlerine giremediklerini hatırlattı. Depreme dolaylı veya doğrudan maruz kalan kişilerin ciddi bir fiziksel ya da ruhsal zarar gördüğünü belirten DEVA Partili vekil, bu insanların en temel fonksiyonlarını bile yerine getiremeyebileceğini ifade etti.

İKİ BAKANA 7 SORU

Depremin geri dönülmez travmalar yaratmaması adına ilgili kurumlar tarafından rehabilitasyon, psikolojik destek ve rahatlatıcı etkinlikler gibi hizmetlerden yararlanabilmesi gerektiğini vurgulayan Cem Avşar, iki bakana konuyla ilgili sorular yöneltti. DEVA Partili isim, Bakan Göktaş ve Bakan Tekin'in yanıtlarını talep ettiği şu 7 soruyu sordu:

-Depremin her an meydana gelme ihtimali göz önüne alınarak yol açtığı travmatik sorunlar ve psikolojik etkilere karşın bir politika var mıdır? Bakanlığın kurumsal yapısı içerisinde gerekli altyapıya ve nitelikli kadroya sahip bir yapılanma bulunmakta mıdır?

-23 Nisan Silivri depremi sonrası çocuk, yaşlı ve dezavantajlı gruplarda oluşan travmatik sorunlar ve psikolojik etkilerin tespitine yönelik yapılmış bir araştırmanız bulunmakta mıdır?

-“En güvenli yerin artık evler olmadığı” endişesinin çocuklarda ruh sağlığı ve kişilik gelişimi bakımından oluşturabilecek hasarın bertaraf edilmesi için aile, okul ve Bakanlığınızın ortak iş birliğinde bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

-Bakanlığın korumasında olan yaşlı, çocuk ve kadınlara hizmet veren kurumlarda kalan kişilere yönelik depremin yol açtığı travmatik sorunlar ve psikolojik etkilere karşın bir rehabilitasyon ve psikolojik destek çalışması yapılmış mıdır?

-23 Nisan Silivri depremi sonrası uzmanlara göre özellikle çocuklarda görülmesi muhtemel travmatik sorunlar ve psikolojik etkilerin tespitine yönelik okullarda bir tarama testi, muayene ve müşahede süreci yapılmış mıdır?

-Deprem eğitimi, farkındalık ve depremin psikolojik etkilerini bertaraf etmeye ilişkin bakanlığınız tarafından uygulanan bir destek programı var mıdır? Bu hususta bakanlık, aile ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla bir iş birliğiniz var mıdır?

-Ülkemizde okulların yüzde kaçında rehberlik servisi bulunmaktadır? Rehberlik servislerinde görevli rehber öğretmen sayısı kaçtır? Her bir rehber öğretmene ortalama kaç öğrenci düşmektedir? Bunun bölge ve il bazlı dağılımı nasıldır?