DEVA'lı Ekmen'den Kritik Çağrı: Gıda Koridoru Mersin'de Kurulsun

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Türkiye'nin uluslararası insani yardım sistemindeki kritik rolüne dikkat çekerek, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) yeni yardım koridorunun Mersin'de kurulması çağrısında bulundu. Ekmen, Mersin'in hem coğrafi hem de lojistik açıdan böyle bir merkez için en doğru adres olduğunu vurguladı.

Ekmen, Türkiye'nin halihazırda WFP'nin önde gelen tedarikçi ülkeleri arasında yer aldığını hatırlatarak, "WFP'nin 20 binin üzerinde çalışanı ile dünyanın en büyük yardım ağlarından biri olduğunu biliyoruz. Türkiye, bu sistemde aktif rol alıyor ve özellikle 2013-2015 yıllarında Suriye ve Irak'taki gıda yardımında öncü bir misyon üstlendi. Şimdi bu rolü daha ileriye taşımanın zamanı geldi" dedi.

'SADECE TÜRKİYE DEĞİL, BÖLGE KAZANIR'

Seçim bölgesi olan Mersin'in, limanı, demir ve hava yolu bağlantılarıyla uluslararası bir lojistik üs haline geldiğini hatırlatan Ekmen, "Mersin'den oluşturulacak bir Gıda Koridoru, hem ülkemizin tarım ürünlerini hem de bölgesel gıda stoklarını ihtiyaç sahibi coğrafyalara ulaştırabilir. Bu, yalnızca insani bir sorumluluk değil, aynı zamanda stratejik bir adım olur" ifadelerini kullandı.

Gıda Koridoru'nun Mersin'e kurulmasının ekonomik etkilerine de değinen Ekmen, "Soğuk hava depolarından işleme tesislerine, lojistikten paketlemeye kadar birçok sektör bu gelişmeden olumlu etkilenir. Yeni yatırımlar gelir, istihdam artar. Mersin, bu adımla sadece bir geçiş noktası değil, bir üretim ve dağıtım üssü haline gelir" dedi.

'FIRSATI KAÇIRMAYALIM'

Ekmen, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:

"WFP'nin Türkiye'yi stratejik stok merkezi olarak konumlandırması önemlidir. Ama daha da önemlisi, bu merkezin dağıtım üssünün Mersin olmasıdır. Mersin'in bu göreve hazır olduğunu ve tüm dinamikleriyle destek vereceğini biliyoruz. Şimdi Türkiye olarak, bu fırsatı değerlendirme ve Mersin'i küresel bir insani yardım merkezine dönüştürme zamanıdır."