Sansar Salvo Hakkında Tahliye Kararı

Babasını darp ettiği suçlamasıyla tutuklanan ünlü rapçi Sansar Salvo mahlasıyla tanınan Ekincan Arslan’ın tahliye edildiği öğrenildi.

Sansar Salvo’nun tahliye edildiği haberini bir başka rapçi olan Fuat Ergin verdi.

Sansar Salvo tahliye. — FUAT (@fuat_ergin) May 7, 2025

Babasını darp ettiği görüntüleri şahsi sosyal medya hesabından yayınlayan ve kamuoyundan büyük tepki çeken Sansar Salvo, önce gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Sansar Salvo hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken

Ünlü rapçi hakkında "üst soya karşı kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

Savcılığın hazırladığı iddianamede, mağdur baba Gazi Arslan’ın öz oğlu Ekin Can Arslan (Sansar Salvo) tarafından darp edildiğini söyleyerek şikayetçi olduğu ve şüpheli rapçinin de görüntüleri sosyal medyada paylaştığı bilgilerine yer verildi.

İddianamede Sansar Salvo’nun savunmasında suçunu ikrar ettiği ve Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun basit yaralamayla giderilebilecek şekilde yaralandığını belirttiğine yer verildi.