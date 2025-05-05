BM'den Gazze'ye Yardım İçin Dünya Liderlerine Çağrı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların gidişini engellemek için yaptıkları tam abluka 9. haftasında sürerken, BM, insani krizin giderek derinleştiği bölgede sivillere gıda ulaştırılması adına dünya liderlerine çağrı yaptı.

BM'den Gazze'ye Yardım İçin Dünya Liderlerine Çağrı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini engellemesine tepkiler sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA), İsrail'in sivilleri gıdaya ulaşabilmeleri amacıyla saldırılarını gerçekleştirdiği bölgelere yönlendirme planına ilişkin bir açıklama geldi. Açıklamada, İsrail'in bu planının "temel insani ilkelere aykırı" olduğu bildirildi.

BM ekiplerinin Gazze'de gıda, su, sağlık, beslenme ve koruma gibi kritik malzeme ve hizmetlerin dağıtımını yapmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada "Abluka kaldırılır kaldırılmaz dağıtıma hazır önemli miktarda stokumuz var. Bunun gerçekleşmesi için dünya liderlerini nüfuzlarını kullanmaya çağırıyoruz. Şimdi tam zamanı" denildi.

'İNSANİ İLKELERE UYMAYAN PROGRAMLARDA YOKUZ'

Açıklamada, İsrail'in planının sivillerin hayatını ve insani yardım çalışmalarını tehlikeye attığı, zorla yerinden edilmeyi de pekiştirdiği kaydedildi. Sivilleri gıda yardımı alabilmeleri için çatışma bölgelerine yönlendirme girişiminin "Gazze'nin büyük bölümünün gıdasız kalmaya devam edeceği" anlamına geldiği uyarısında bulunulan açıklamada, bunun bir "baskı taktiği" olarak kullanıldığına işaret edildi.

Açıklamada "BM Genel Sekreteri ve Acil Yardım Koordinatörü, insanlık, tarafsızlık ve bağımsızlık gibi küresel insani ilkelere uymayan hiçbir programa katılmayacağımızı açıkça belirtmişlerdir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 4 Mayıs'ta İsrail'in Gazze'ye yönelik "tam ablukasının" 9. haftasına girmesiyle, bölgede "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketin" yaşandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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