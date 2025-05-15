Dün Tahliye Edilmişti: Arif Kocabıyık Yeniden Tutuklandı

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık'ın savcılığın itirazının ardından yeniden gözaltına alındığı bildirildi. Kocabıyık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Dün Tahliye Edilmişti: Arif Kocabıyık Yeniden Tutuklandı

Sokak röportajlarıyla tanınan İlave TV’nin sahibi Arif Kocabıyık tahliye edilmesinden bir gün sonra yeniden gözaltına alındı. Kocabıyık hakkında çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı alındo.

Kocabıyık’ın tahliyesine savcılığın itiraz ettiği belirtildi. Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Arif Kocabıyık avukatı Ömer Furkan Dağ, yeniden gözaltı işlemine ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Dağ, şunları kaydetti:

“Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek kesin nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı.”

Kocabıyık, çıkarıldığı mahkemece bir kez daha tutuklandı.

Sokak Röportajlarıyla Bilinen Arif Kocabıyık Hakkında Tahliye KararıSokak Röportajlarıyla Bilinen Arif Kocabıyık Hakkında Tahliye KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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