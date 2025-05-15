5 Yıl Önce Hayatı Tepetaklak Olmuştu! Sırra Kadem Bastı... Bir Aydır İz Yok

Adana'da 5 yıl önce evde hırsızla karşılaştıktan sonra şoka girip hayatına yüzde 40 zihinsel engelli olarak devam eden 31 yaşındaki Ramazan Hakseven'den 34 gündür haber alınamıyor. Annesi, Hakseven'in bulunması için yardım çağrısında bulundu.

Son Güncelleme:

Adana'da 5 yıl önce eve giren hırsızla karşı karşıya kaldıktan sonra şoka girip yüzde 40 zihinsel engelli olarak yaşamına devam eden kişiden 34 gündür haber alınamıyor. Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde 11 Nisan'da meydana gelen olayda; Ramazan Hakseven'in (31) evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği öğrenildi.

Çocuklarını önce kendi imkanları ile yakın bölgede aradığını söyleyen aile, daha sonra durumu polise bildirdiklerini ancak yapılan aramalara rağmen Hakseven'in bulunamadığını söyledi. 34 gündür haber alınamayan Ramazan Hakseven'ın ailesi, oğullarının hayatından endişe ettiklerini belirterek yardım istedi.

5 Yıl Önce Hayatı Tepetaklak Olmuştu! Sırra Kadem Bastı... Bir Aydır İz Yok - Resim : 1

'OĞLUM İLAÇSIZ YAŞAYAMAZ'

Anne Gülizar Hakseven (68), çok perişan olduklarını dile getirerek, "Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu. İlaçlar kullanarak hayatına devam ediyordu" diye konuştu.

Oğlunun bu kadar zaman ilaçsız yaşamayacağını söyleyen anne akseven,"Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Benim oğlum engelli Allah rızası için o bulunsun. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" sözleriyle isyan etti.

Kayıp Altın Dolu Kasanın Gizemi Çözüldü! Unutulan Detay Gerçeği Ele VerdiKayıp Altın Dolu Kasanın Gizemi Çözüldü! Unutulan Detay Gerçeği Ele VerdiGüncel
1 Yıldır Kayıp Olan Nagihan'ın Korkunç Akıbeti Ortaya Çıktı! İstismar Eden Dayısı Öldürüp Beton Dökmüş1 Yıldır Kayıp Olan Nagihan'ın Korkunç Akıbeti Ortaya Çıktı! İstismar Eden Dayısı Öldürüp Beton DökmüşGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Adana Hırsız kayıp
Son Güncelleme:
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Ölüm Getiren 20 Dakika! Popüler Güzellik Rutininde Gizli Tehlike Ölüm Getiren 20 Dakika! Popüler Güzellik Rutininde Gizli Tehlike
Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş Ev Yapımı Aloe Vera Yüz Kremi Nasıl Yapılır? Meğer Bu Kadar Basitmiş
Yaşlı Çifte Otomobil Çarptı; 83 Yaşındaki Adam Kurtarılamadı Yaşlı Çifte Otomobil Çarptı; 83 Yaşındaki Adam Kurtarılamadı
ÇOK OKUNANLAR
Sahnede Hayatını Kaybetmişti: Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı Metin Arolat'ın Otopsi Raporu Ortaya Çıktı
Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan! Yeni Gelir Tablosu Ortaya Çıktı Emekli Maaşı, Promosyon, Evde Bakım Aylığı, Dul ve Yetim Maaşı... Bütün Ödemeler Sil Baştan!
Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek! Ödemeyene Haciz Yolda Tüm Kurumlara Yazı Gitti: O Parayı Alan Herkes Yandı! Hepsi Faiziyle Geri Ödenecek
Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu Altın, Konut Fiyatlarını ve Otomobili Vurdu! Piyasalarda Dengeler Alt Üst Oldu
Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor Trafikte Yeni Dönem: Bunu Yapan Yandı! Cezalar Katlanıyor, Ehliyete El Konuluyor