5 Yıl Önce Hayatı Tepetaklak Olmuştu! Sırra Kadem Bastı... Bir Aydır İz Yok

Adana'da 5 yıl önce eve giren hırsızla karşı karşıya kaldıktan sonra şoka girip yüzde 40 zihinsel engelli olarak yaşamına devam eden kişiden 34 gündür haber alınamıyor. Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesinde 11 Nisan'da meydana gelen olayda; Ramazan Hakseven'in (31) evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği öğrenildi.

Çocuklarını önce kendi imkanları ile yakın bölgede aradığını söyleyen aile, daha sonra durumu polise bildirdiklerini ancak yapılan aramalara rağmen Hakseven'in bulunamadığını söyledi. 34 gündür haber alınamayan Ramazan Hakseven'ın ailesi, oğullarının hayatından endişe ettiklerini belirterek yardım istedi.

'OĞLUM İLAÇSIZ YAŞAYAMAZ'

Anne Gülizar Hakseven (68), çok perişan olduklarını dile getirerek, "Oğlum Tokat'ta bundan 5 yıl önce iktisat bölümünde okurken, Adana'da olduğu sırada eve hırsız girdi. Oğlum hırsızla karşılaşınca şoka girdi. Daha sonra girdiği şoktan dolayı yüzde 40 zihinsel engelli oldu. İlaçlar kullanarak hayatına devam ediyordu" diye konuştu.

Oğlunun bu kadar zaman ilaçsız yaşamayacağını söyleyen anne akseven,"Ondan hiç haber alamadık. Polise de başvurduk ancak bir sonuç çıkmadı. Benim oğlum engelli Allah rızası için o bulunsun. Benim artık ağlamaktan gözlerim görmez hale geldi" sözleriyle isyan etti.

Kaynak: İHA