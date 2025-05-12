Kayıp Altın Dolu Kasanın Gizemi Çözüldü! Unutulan Detay Gerçeği Ele Verdi

Amasya’nın Hacılar Meydanı Mahallesi'nde 73 yaşındaki O.Ö. eve geldiğinde içinde 2 milyon 77 bin TL değerinde altın bulunan çelik kasasının çalındığını fark etti. Evde inceleme yapan polis ekipleri, evin kapısının zorla açılmadığını tespit etti.

TORUNU ÇIKTI

Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemede güvenlik kameraları izlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda, O.Ö.’nun 20 yaşındak torunu E.D.’nin evin anahtarını daha önceden aldığı tespit edildi.

BOŞ KASA DEREDE BULUNDU

Çelik kasanın Belmebük köyü yakınlarındaki bir dere yatağına götürüldüğü ortaya çıktı. Açılan kasadaki 2 milyon 77 bin TL değerindeki altınların ise kasadan alındığı belirlendi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hayrete düşüren olayın ardından torun E.D., damat K.D. ve damadın kardeşi G.D. kendi evinde yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda, K.D.’nin evinde çalınan altınlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.D., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.D. ve kız kardeşi G.D. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA