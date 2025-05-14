Sokak Röportajlarıyla Bilinen Arif Kocabıyık Hakkında Tahliye Kararı

Sosyal medyada yaptığı sokak röportajları ile tanınan Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Kocabıyık'ın avukatı tutuklama kararına itiraz etti. Bu itirazın kabul edilmesi üzerine Kocabıyık hakkında tahliye kararı verildi.

Kocabıyık'ın avukatı Ömer Furkan Dağ da, X hesabından yaptığı açıklamada, "Arif KOCABIYIK @IlaveTv7 hakkında yaptığımız itiraz sonucu tahliye kararı verildi" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi