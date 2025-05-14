Almanya'dan Kritik 'Narin Güran' Raporu! Kamera Kayıtlarında Çarpıcı Detaylar: Ev ve Ahır Önünde Dikkat Çeken Hareketlilik

Türkiye’nin yüreğini yakan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, Almanya’daki Mittweida Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Adli Tıp Uzman Grubu, dava dosyasındaki kamera kayıtlarına yönelik incelemelerini tamamladı. Dava dosyasına giren raporda, okul ve askeri üs kameralarına ait görüntüler üzerinde yapılan incelemelere yer verildi.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre; okul kamerasına ait görüntülerin incelendiği bilirkişi raporunda, 21 Ağustos 2024 tarihli kayıtta Narin Güran’ın eve dönerken sırt çantası taşıdığı açıkça tespit edildi. Raporda, çantanın "mavi renk spektrumuna ait" olarak sınıflandırıldığı ve üzerinde koyu renkli şeritler bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Güran’ın ayrıca koyu renkli bir ceket giydiği belirtildi.

NARİN'İN ELİNDE TELEFON VAR MIYDI?

Güran’ın elinde telefon olup olmadığına dair soruya yanıt verilen raporda, görüntü kalitesinin düşük olması nedeniyle kesin bir nesne tespiti yapılamadığı, ancak elinin duruşunun telefon tutuşuna benzerlik gösterdiği ifade edildi.

TERLİKLERİ DE İNCELENDİ

Kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemede, Narin Güran’ın terlikleri de değerlendirildi. Görüntü kalitesinin düşük olması ve pozlama nedeniyle ayakkabıların yalnızca koyu renkte olduğu tespit edilebildi. Raporda, Güran’ın sandalet ya da arkası açık bir ayakkabı giymiş olabileceği ifade edildi.

GÖRÜNTÜ KAYITLARINDA MANİPÜLASYON TESPİT EDİLMEDİ

Okul kamerası görüntülerinde herhangi bir manipülasyon yapılmadığının altı çizilen raporda, askeri üs bölgesine ait ‘DARAN1’ başlıklı kamera görüntüleri de incelendi. Bilirkişiler, Güran’ın okuldan eve dönüş güzergâhının 900 metre olduğu bilgisini Google Maps üzerinden elde etti.

EV VE AHIR ÖNÜNDE YOĞUN HAREKET

Kamera kayıtları arasında yer alan 2 dakika 30 saniyelik zaman diliminde, Narin Güran’ın hem kuzenlerinin hem de ailesinin evinin önünde hareketlilik tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca Güran ailesine ait ev ve ahır arasında da insan hareketine işaret eden piksel değişimlerinin tespit edildiği bildirildi.

'OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILMALI'

Bilirkişi raporunda şu tavsiyelere yer verildi:

‘DARAN1’ videosundaki binaların güvenilir şekilde tespiti için yerinde görsel inceleme yapılmalı.

Okul videosundaki renk yansıması hataları ölçülmeli.

Arazinin yapısı dikkate alınarak güzergâhlar yürüyerek ya da koşarak sahada test edilmeli.

Kaynak: BirGün