MSB'den Özel İzin! Kuzey Irak’taki Üs Bölgesi Görüntülendi: Mehmetçik Her Tehdide Karşı Teyakkuzda

Milli Savunma Bakanlığı’nın özel izniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kritik görevler yürüttüğü Kuzey Irak’taki üs bölgesi, tv100 kameralarına açıldı. Mehmetçik, daha gün doğmadan hazırlıklarını tamamlamış, görevine hazır haldeydi.

Günün ilk görevi, sınır hattı boyunca TSK tarafından açılan yüzlerce kilometrelik yol ağında başlıyor. Üs bölgelerini ve stratejik noktaları birbirine bağlayan bu yollar, sahadaki alan hakimiyetinin en net göstergesi olarak öne çıkıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE GÜVENLİK EN ÜST SEVİYEDE

Vatan nöbetini aralıksız sürdüren Mehmetçik, ileri hattı bir an olsun gözden kaçırmıyor. Olası tehditlere karşı sürekli tetikte olan askerler, görevlerini en yüksek dikkatle sürdürüyor. Üs bölgelerinde görev yapan askerin en büyük destekçisi ise yüksek teknolojiye sahip sistemler. Büyük ölçüde yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu teknolojiler, üslerin güvenliğinde hayati rol oynuyor. Termal kameralar, gözetleme sistemleri ve sensörler sayesinde her hareket anlık olarak takip ediliyor. Karadan ya da havadan gelebilecek tüm tehditlere karşı gelişmiş güvenlik sistemleri sürekli alarm durumunda. Mehmetçiğin sahadaki etkinliği, yüksek teknolojiyle kurulan bu savunma ağı sayesinde daha da güç kazanıyor. Asker ile sistemler arasındaki uyum, sınır güvenliğini en üst seviyeye taşıyor.

Sadece yüksek teknolojili radar sistemleri değil, “şahin göz” olarak adlandırılan optik gözetleme unsurları da üs bölgelerinin çevresini 360 derecelik açıyla gözetliyor. Üslerin güvenliğinde caydırıcılığı en yüksek unsurlardan biri ise ateş destek vasıtaları. Algılanan her tehdit, anında tespit edilerek bu sistemlerle etkisiz hale getiriliyor.

'RAHAT OLUN, BİZ BURADAYIZ'

Olumsuz hava koşulları, Türk askerinin kararlılığını engellemiyor. Dondurucu soğukta, kavurucu sıcakta, yoğun kar, yağmur ve siste bile Mehmetçik, görev başında. Sınır hattında vatan topraklarını koruyan kahraman askerler, her türlü tehdide karşı canlarını siper ediyor. Türkiye’nin huzuru ve güvenliği için görev yapan Mehmetçik, milletine net bir mesaj gönderiyor: “Rahat olun, biz buradayız.”

BİNLERCE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Bölgede teröristlere ait mağara ve sığınaklar güvenlik güçleri tarafından tek tek tespit edilerek etkisiz hale getiriliyor. Kullanılamaz duruma getirilen bu noktalarda şimdiye kadar binlerce silah, milyonlarca mühimmat ele geçirildi.

TERÖRİSTLERE 'TESLİM OLUN' ÇAĞRISI

Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyonlarını yürütürken insani yaklaşımını da sürdürüyor. Mağaralarda sıkışan teröristlere yönelik uçaklarla bildiriler atılıyor. Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği son durum hakkında bilgi verilen bu bildirilerde, silahla bir yere varılamayacağı açıkça ifade ediliyor ve örgüt mensuplarına "teslim olun" çağrısı yapılıyor.

Kaynak: tv100