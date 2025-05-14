Kayseri’de Otobüs Kazası Davasında Şoföre Hapis Cezası

Kayseri’de, kapısı açık seyreden otobüsten düşerek hayatını kaybeden Ş.Ö.’nün davası, Kayseri Adliyesi 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık otobüs şoförü Y.A. ve avukatlarının katıldığı duruşmada, Y.A.’nın savunması dikkat çekti.

'ANİ FREN YAPMADIM, KASİS NEDENİYLE SALLANTI OLDU'

Sanık Y.A.’nın savunma dilekçesinde, otobüsün duraktan hareket ettikten sonra düşük hızda (15-20 km/saat) seyrettiği, kasisten geçerken yavaş fren yaptığı ve bu sırada otobüsün sallanmasıyla Ş.Ö.’nün dengesini kaybederek düştüğü belirtildi. Savunmada, “Kamera görüntüleri incelendiğinde ani fren değil, kasisten geçiş sırasında yavaş frenleme olduğu anlaşılacaktır. Müvekkilin trafik işaret levhalarına uymadığına dair bir eylem yoktur” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Adli Tıp Kurumu raporuna atıfta bulunularak, Ş.Ö.’nün kroner damarlarında %95-98 oranında daralma olduğu, bu plakların koparak kan dolaşımına karışmasının kalp krizi veya beyin damar tıkanıklığına yol açabileceği savunuldu. Kaza ile ölüm arasında 40 gün bulunduğu, bu nedenle otobüsten düşme ile ölüm arasında illiyet bağının kesildiği öne sürüldü.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, sanık Y.A.’yı “taksirle öldürme” suçundan önce 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki tutumu ve diğer indirim nedenleriyle ceza 2 yıl 1 ay hapse indirildi. Türk Ceza Kanunu’nun 85/1 maddesine göre, taksirle bir kişinin ölümüne neden olanlar 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırken, mahkeme cezayı alt sınırdan verdi.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül'de Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki duraktan evine gitmek için Y.A. idaresindeki halk otobüsüne binen Ş.Ö. (74), koltuğa oturmak için uğraştığı sırada otobüsün ani fren yapması sonucu dengesini kaybederek açık kapıdan aşağı düşmüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçiren yaşlı adam 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: İHA