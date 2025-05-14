Aydın’da Dağıtıldı, 40 Bin Tane… Duyan Kuyruğa Girdi
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ata tohumlarından elde edilen 40 bin fide hem çiftçilere hem de vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtılan fideye büyük ilgi gösteren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Aydın’da belediye kent genelinde yerli üretimi desteklemek amacıyla fide dağıtımı gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlikte Çarşamba Pazarı girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara 40 bin kadar fide dağıtıldı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Sıcak havaya rağmen fide dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Özellikle çiftçilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, ata tohumlarıyla elde edilen yerli fideler kısa sürede tükendi.
Kaynak: İHA
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