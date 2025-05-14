Aydın’da Dağıtıldı, 40 Bin Tane… Duyan Kuyruğa Girdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ata tohumlarından elde edilen 40 bin fide hem çiftçilere hem de vatandaşlara dağıtıldı. Dağıtılan fideye büyük ilgi gösteren vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

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Aydın’da Dağıtıldı, 40 Bin Tane… Duyan Kuyruğa Girdi

Aydın’da belediye kent genelinde yerli üretimi desteklemek amacıyla fide dağıtımı gerçekleştirdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği etkinlikte Çarşamba Pazarı girişinde kurulan stantlarda vatandaşlara 40 bin kadar fide dağıtıldı.

Aydın’da Dağıtıldı, 40 Bin Tane… Duyan Kuyruğa Girdi - Resim : 1

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Sıcak havaya rağmen fide dağıtımı sırasında uzun kuyruklar oluştu. Özellikle çiftçilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, ata tohumlarıyla elde edilen yerli fideler kısa sürede tükendi.

Kaynak: İHA

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