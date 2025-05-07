Sokak Röportajlarıyla Bilinen Arif Kocabıyık Tutuklandı

Sokak röportajlarıyla tanınan İlave Youtube kanalının sahibi Arif Kocabıyık tutuklandı. Kocabıyık'ın tutuklandığına ilişkin bilgi, kendisine ait olan İlave TV'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Sokak Röportajlarıyla Bilinen Arif Kocabıyık Tutuklandı

Youtube'taki İlave TV isimli kanal üzerinden sokak röportajı yaparak ünlenen Arif Kocabıyık sabah saatlerinde gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kocabıyık'ın gözaltı gerekçesinin bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler olduğu iddia edilmişti.

İlave TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kocabıyık'ın tutuklandığı belirtildi.

ERDOĞAN SOKAK RÖPORTAJLARINA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10. Anadolu Medya Ödülleri programında yaptığı konuşmada sokak röportajlarına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı. Erdoğan, ““Eline bir mikrofon bir de kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Geçtiğimiz günlerde şahit olduğumuz üzere, bu şahıslar özellikle sokak röportajı adı altında sokaklarda adeta terör estirmektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sokak Röportajı' TepkisiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sokak Röportajı' TepkisiSiyaset

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Kaynak: Haber Merkezi

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Recep Tayyip Erdoğan tutuklu Emniyet Genel Müdürlüğü
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