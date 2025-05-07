Kocaeli'de Lisenin Çatısında Yangın: Kontrol Altına Alındı
Kocaeli'de bir lise binasının çatısında yangın çıktı. Tahliye edilen okulun itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir lisenin çatısında yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, okulda kısa süreli bir panik yaşandı.
İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Gündoğdu Bayındırlık Kalıcı Konutları'ndaki Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nin çatısında, öğleden sonra yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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